Агасси неоднозначно высказался о Макинрое после совместной тренировки в преддверии US Open

Восьмикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американский теннисист Андре Агасси прокомментировал своё участие в совместной тренировке с топ-теннисистами разных эпох Новаком Джоковичем, Карлосом Алькарасом и Джоном Макинроем в преддверии Открытого чемпионата США — 2024.

«Приятно находиться на корте с двумя легендами и Макинроем», — сказал Агасси в интервью на корте после спарринга.

Отметим, что 65-летний Макинрой является семикратным чемпионом турниров «Большого шлема» и бывшей первой ракеткой мира.

Напомним, во время данной тренировки на теннисистах были прикреплены микрофоны, посредствам которых спортсмены веселили публику своими диалогами, а также шутками на протяжении игры.