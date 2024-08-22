Стал известен спарринг-партнёр Медведева по тренировке в преддверии US Open

Чемпион US Open – 2021 пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев проведёт тренировку с четырёхкратным победителем турниров «Большого шлема» испанцем Карлосом Алькарасом в преддверии Открытого чемпионата США, основная часть которого пройдёт с 26 августа по 8 сентября.

Как сообщает пресс-служба US Open в социальных сетях, начало спарринга намечено на 18:00 мск на Стадионе Артура Эша.

Также на этом же стадионе в 19:00 потренируются Арина Соболенко и Кори Гауфф, в 20:00 – Янник Синнер и Григор Димитров, в 21:00 – Новак Джокович и Александр Зверев.

Напомним, Медведев слабо провёл хардовые «Мастерсы» перед US Open: проиграл на старте Монреаля испанцу Алехандро Давидович-Фокине и в первом круге Цинциннати – чеху Иржи Легечке.