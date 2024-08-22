«Я пробовала «Секс на пляже». Мирра засмущалась после неожиданного вопроса от Касаткиной

Российская теннисистка Мирра Андреева засмущалась после неожиданного вопроса от её соотечественницы Дарьи Касаткиной. Как стало понятно из блога Касаткиной на YouTube, 17-летняя Мирра рассказала о коктейлях, которые она попробовала.

Ранее бывшая девятая ракетка мира в одиночном разряде, обладатель семи титулов ATP Андрей Чесноков назвал 21-ю ракетку мира Мирру Андрееву одной из претенденток на победу на US Open — 2024.

Напомним, в финале женского парного разряда Олимпиады-2024 Андреева и Шнайдер уступили итальянскому дуэту Ясмин Паолини/Сара Эррани — 6:2, 1:6, 7:10. 17-летняя Мирра и 20-летняя Диана завоевали серебряные медали на первой Олимпиаде в карьере. Они принесли сборной России первую награду на Играх в Париже.