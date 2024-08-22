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«Я пробовала «Секс на пляже». Мирра засмущалась после неожиданного вопроса от Касаткиной

«Я пробовала «Секс на пляже». Мирра засмущалась после неожиданного вопроса от Касаткиной
Мирра Андреева
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Российская теннисистка Мирра Андреева засмущалась после неожиданного вопроса от её соотечественницы Дарьи Касаткиной. Как стало понятно из блога Касаткиной на YouTube, 17-летняя Мирра рассказала о коктейлях, которые она попробовала.

Ранее бывшая девятая ракетка мира в одиночном разряде, обладатель семи титулов ATP Андрей Чесноков назвал 21-ю ракетку мира Мирру Андрееву одной из претенденток на победу на US Open — 2024.

Напомним, в финале женского парного разряда Олимпиады-2024 Андреева и Шнайдер уступили итальянскому дуэту Ясмин Паолини/Сара Эррани — 6:2, 1:6, 7:10. 17-летняя Мирра и 20-летняя Диана завоевали серебряные медали на первой Олимпиаде в карьере. Они принесли сборной России первую награду на Играх в Париже.

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