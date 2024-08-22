38-летний Ришар Гаске — о вылете с US Open — 2024: сохраню эти воспоминания на всю жизнь

38-летний французский теннисист Ришар Гаске прокомментировал поражение во втором раунде квалификации US Open — 2024. Бывшая седьмая ракетка мира проиграл литовцу Вилюсу Гаубасу со счётом 2:6, 4:6.

«Я сохраню эти воспоминания на всю жизнь. Немного грустно заканчивать этот год [таким образом], но я доволен тем, как играл здесь. Быть с вами и чувствовать эти эмоции… придаёт энергии. Для меня невероятно играть в Нью-Йорке.

Надеюсь вернуться к вам в следующем году», — приводит слова Гаске пресс-служба Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Ранее российский теннисист Аслан Карацев одержал победу в полуфинале квалификации Открытого чемпионата США (US Open). Его соперником был австралиец Марк Полманс. Встреча завершилась со счётом 6:0, 6:3.