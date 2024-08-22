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Эверт: если Джокович выиграет в США свой 25-й мэйджор, он завершит карьеру

Эверт: если Джокович выиграет в США свой 25-й мэйджор, он завершит карьеру
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18-кратная чемпионка турниров «Большого шлема», легендарная американская теннисистка Крис Эверт считает, что предстоящий Открытый чемпионат США может стать последним для легендарного сербского теннисиста, второй ракетки мира Новака Джоковича.

«Я думаю, если он выиграет свой 25-й мэйджор, то завершит карьеру, преодолев этот рубеж вместе с Маргарет Корт. Я бы не возражала против его ухода после этого. Окей, у всех в мире есть право уходить на пенсию. И если бы он смог это сделать, это было бы эпически. Но он очень целеустремлённый человек, больше, чем кто-либо, кого я когда-либо видела», — приводит слова Эверт Forbes.

Напомним, матчи основной сетки US Open — 2024 пройдут с 26 августа по 8 сентября.

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