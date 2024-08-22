«Тогда с ним очень сильно ругалась». Веснина — о судейском скандале в своей карьере

Российская теннисистка чемпионка Игр-2016 в парном разряде Елена Веснина рассказала, как однажды у неё случился конфликт с судьёй Грегом Алленсвортом.

«Единственный скандал в моей жизни был, когда он [Грег Алленсворт] судил на вышке. В австрийском Линце был турнир, я играла против Тамиры Пашек в четвертьфинале. Третий сет, тай-брейк. Девочка переводит мяч слева по линии в середину коридора. Судья на линии говорит: «Out!» А он говорит: «Correction», — мяч попал. Я говорю: «Секундочку, подождите, но там же середина коридора». И он сделал три таких коррекшена на тай-брейке в третьем сете. И все против меня. Потом я смотрела этот матч. Конечно же, там комментаторы говорили: «Боже мой, мяч в середине коридора, это так ужасно. Как не повезло Елене». Но что я могла сделать? Я тогда с ним очень сильно ругалась. Пришла после этого в WTA и сказала: «Вы посмотрите просто матч. Посмотрите эти моменты». На что мне сказали: «Ну, это человеческий фактор. Все ошибаются», — рассказала Веснина в эфире теннисного шоу BetBoom Tennis.

Напомним, 29 июля пара Елены Весниной и Екатерины Александровой проиграла чешским теннисисткам Линде Носковой и Каролине Муховой в первом круге ОИ-2024 со счётом 2:6, 7:6 (7:5), 10:6. Ранее теннисистка заявила, что это её последний сезон в карьере.