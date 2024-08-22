«Орали там как бешеные». Давыденко рассказал, как на АО бесплатно раздал билеты в бокс

Бывший теннисист, экс третья ракетка мира россиянин Николай Давыденко поделился историей, как бесплатно раздавал билеты в свой бокс на Australian Open.

«Самые бешеные фанаты на Australian Open — пьяные и громкие. Помню, первый раз поехал играть — попал через квалификацию. Второй матч — и я встречаюсь с Рафтером на центральном корте. Приехал один: ни тренера, никого нет. Бокс пустой. Мне дают 10 билетов — куда их деть? А там наши фанаты, которые в Австралии живут. Болели за меня в первом круге, кричали: «Николай, давай, мы всех порвём!» Я такой: «10 билетов — нате вам в бокс!» Они: «Вау, в бокс!» И орали там как бешеные. Вот так можно завоевать сердца», — сказал Давыденко в эфире теннисного шоу BetBoom Tennis.

Отметим, Николай Давыденко является чемпионом Итогового турнира — 2009.