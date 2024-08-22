«Она держится за первую строчку рейтинга и боится, что её обойдут». Веснина — о Свёнтек

Российская теннисистка чемпионка Игр-2016 в парном разряде Елена Веснина высказалась о жалобах первой ракетки мира Иги Свёнтек на плотный календарь турниров в этом году.

«Так как этот сезон олимпийский, я понимаю, почему Свёнтек жалуется на количество турниров. Но никто не заставляет тебя играть всё подряд. Если ты устала — берёшь паузу, это твоё право. Но так как Свёнтек очень держится за первую строчку рейтинга и переживает, что её кто-то может обойти; чувствует, что у неё сейчас не так много сил, и играет не так здорово, как в прошлом году; так как она — первая ракетка мира, то считает себя голосом тура и имеет право высказывать мнение за всех. Она себе выбрала такую роль», — сказала Веснина в эфире теннисного шоу BetBoom Tennis.

Напомним, в своём последнем матча Свёнтек проиграла белоруске Арине Соболенко в полуфинале турнира категории WTA-1000 в Цинциннати (США) со счётом 3:6, 3:6.