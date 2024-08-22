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Веснина — о Звереве: человек с таким серьёзным заболеванием играет, невероятный талант

Веснина — о Звереве: человек с таким серьёзным заболеванием играет, невероятный талант
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Российская теннисистка чемпионка Игр-2016 в парном разряде Елена Веснина высказалась о карьере четвёртой ракетки мира немца Александра Зверева.

«Зверев — невероятный талант. Зная, что человек играет с сахарным диабетом, вообще смотришь на него совсем другими глазами. Понимаешь, что человек с таким серьёзным заболеванием играет на таком высочайшем уровне. Сложнейшие матчи вытягивает, пятисетовые, стоит в десятке на протяжении такого длительного времени», — сказала Веснина в эфире теннисного шоу BetBoom Tennis.

В 2022 году Александр Зверев впервые рассказал общественности, что болен сахарным диабетом. Также немецкий теннисист объявил о создании фонда поддержки людей, страдающих данным заболеванием.

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