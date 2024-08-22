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Дмитрий Турсунов назвал новую «Большую тройку»

Дмитрий Турсунов назвал новую «Большую тройку»
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Бывший российский теннисист, а ныне тренер Дмитрий Турсунов выделил трёх сильнейших игроков на сегодняшний день.

«Джокович максимум ещё год-два отыграет, но всё равно это не будет доминирование. Синнер и Алькарас уже доминируют достаточно долго. Третьим я бы назвал Зверева. Понятно, что он по определённым причинам не играл: у него были некоторые дела за пределами корта. Сейчас они вроде решились, устаканились. Я предполагаю, что он будет более стабильно играть. Если посмотреть последние несколько месяцев, у него очень стабильная игра: финал «Ролан Гаррос»… Мне кажется, он продолжит закрепляться в этой тройке», — сказал Турсунов в эфире теннисного шоу BetBoom Tennis.

Ранее в «Большую тройку» входили Роджер Федерер, Рафаэль Надаль и Новак Джокович.

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