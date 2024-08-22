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Мэдисон Кис отреагировала на слова Азаренко о том, что знает все сплетни в туре

Мэдисон Кис отреагировала на слова Азаренко о том, что знает все сплетни в туре
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14-я ракетка мира, финалистка одного турнира «Большого шлема» американская теннисистка Мэдисон Кис объяснила, почему представительница Беларуси Виктория Азаренко заявила, что американка знает все сплетни тура.

«Это не неправда. Просто я… Что-то знаю, да. Люди любят говорить и рассказывают мне кое-какие вещи. Именно потому, что я не распространяю сплетни, они и могут со мной чем-то поделиться. Почему? Я не знаю. Может, у меня доброе лицо? Вы доверили бы мне свои секреты? Что случается в раздевалке, остаётся в раздевалке. Ну, ладно: иногда и распространяется за её пределы», — ответила Кис на высказывания Азаренко.

Ранее бывшая первая ракетка мира Виктория Азаренко во влоге россиняки Дарьи Касаткиной заявила, что Мэдисон Кис является одной из немногих теннисисток, которые владеют тайнами о других спортсменках.

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