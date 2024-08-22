Рафаэль Надаль приступил к тренировкам на харде

22-кратный победитель турниров «Большого шлема» испанский теннисист Рафаэль Надаль приступил к тренировкам на хардовом покрытии.

Рафаэль Надаль снялся с US Open — 2024. Об этом он сообщил на своей странице в социальных сетях. Испанец сообщил, что его следующим турниром станет Кубок Лэйвера в Берлине. US Open — 2024 пройдёт с 26 августа по 8 сентября. Кубок Лэйвера пройдёт с 20 по 22 сентября.

Надаль присоединится к сборной Европы на Кубке Лэйвера. Испанец выступит в команде с соотечественником Карлосом Алькарасом, российским теннисистом Даниилом Медведевым и немцем Александром Зверевым.

Ранее сообщалось, что впервые с 2002 года Рафаэль Надаль завершит сезон без побед в матчах на турнирах «Большого шлема».