«Не перебарщивает, как Карлос». Турсунов выделил сильные стороны в игре Синнера

Бывший российский теннисист, а ныне тренер Дмитрий Турсунов выделил сильные стороны в игре первой ракетки мира итальянца Янника Синнера.

«Используя слайсы, Янник теряет в скорости. Он темповый игрок, входит в корт и начинает давить. А Тиафо меняет ритм за счёт слайсов. Не думаю, что он специально. Ему просто неудобно с двух рук наносить удар, поэтому он вынужденно переходит на резанные. Да и сравнивать два удара слева нельзя. У Тиафо «кочерга» слева, как говорят теннисисты: он немного тыкает. И сам удар похож на удар Энди Роддика: он немного отбрыкивался от него. Энди тоже много резал: начинал пилить и под право забегать. Сам Роддик даже говорил: мол, вместо того, чтобы ремонтировать удар слева, я просто начал использовать резаные — он лучше, чем топспин. Видно, что у Янника есть какой-то рисунок [игры], он создаёт всегда что-то на корте. И в таких случаях резать не нужно.

Федерер использовал свой резаный как приманку: заставить человека вытянуть удар, с которого он будет удобно атаковать. Янник же это делает другими способами. Он очень вариативный игрок: укороченные он использует по месту, вовремя. С этим не перебарщивает, как Карлос: когда понятно, что может прилететь укороченный. С Янником непонятно. Делает это когда входит в корт, выбивает соперника. Тактически играет грамотно", – сказал Турсунов в эфире теннисного шоу BetBoom Tennis.