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Российские теннисистки узнали соперниц по первому кругу US Open — 2024

Российские теннисистки узнали соперниц по первому кругу US Open — 2024
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Прошла жеребьёвка US Open, который пройдёт в Нью-Йорке (США). В основной сетке турнира заявлено 11 российских теннисисток.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с сеткой соревнований.

Итоги жеребьёвки US Open – 2024 для россиянок:

Анастасия Павлюченкова (Россия) — Тэйлор Престон (Австралия);
Мирра Андреева (Россия)— Мария-Камила Осорио-Серрано (Колумбия);
Людмила Самсонова (Россия) — Синьюй Ван (Китай);
Диана Шнайдер (Россия) — Надия Подороска (Аргентина);
Анна Калинская (Россия) — Лорен Дэвис (США);
Анастасия Потапова (Россия) — Лейла Фернандес (Канада);
Анна Блинкова (Россия) — Эмма Наварро (США);
Эрика Андреева (Россия) — Юань Юэ (Китай);
Дарья Касаткина (Россия) — Жаклин Кристиан (Румыния);
Вероника Кудерметова (Россия) — Онс Жабер (Тунис);
Екатерина Александрова (Россия) — Виктория Томова (Болгария).

Напомним, предстоящий US Open в США пройдёт с 26 августа по 8 сентября. Действующей чемпионкой турнира среди женщин является американка Кори Гауфф. US Open станет турниром с самым большим призовым фондом в истории тенниса. Игроки получат $ 75 млн, что на 15% больше, чем в 2023 году.

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