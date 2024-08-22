Российские теннисистки узнали соперниц по первому кругу US Open — 2024

Прошла жеребьёвка US Open, который пройдёт в Нью-Йорке (США). В основной сетке турнира заявлено 11 российских теннисисток.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с сеткой соревнований.

Итоги жеребьёвки US Open – 2024 для россиянок:

Анастасия Павлюченкова (Россия) — Тэйлор Престон (Австралия);

Мирра Андреева (Россия)— Мария-Камила Осорио-Серрано (Колумбия);

Людмила Самсонова (Россия) — Синьюй Ван (Китай);

Диана Шнайдер (Россия) — Надия Подороска (Аргентина);

Анна Калинская (Россия) — Лорен Дэвис (США);

Анастасия Потапова (Россия) — Лейла Фернандес (Канада);

Анна Блинкова (Россия) — Эмма Наварро (США);

Эрика Андреева (Россия) — Юань Юэ (Китай);

Дарья Касаткина (Россия) — Жаклин Кристиан (Румыния);

Вероника Кудерметова (Россия) — Онс Жабер (Тунис);

Екатерина Александрова (Россия) — Виктория Томова (Болгария).

Напомним, предстоящий US Open в США пройдёт с 26 августа по 8 сентября. Действующей чемпионкой турнира среди женщин является американка Кори Гауфф. US Open станет турниром с самым большим призовым фондом в истории тенниса. Игроки получат $ 75 млн, что на 15% больше, чем в 2023 году.