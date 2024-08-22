Медведев, Рублёв, Хачанов и Сафиуллин узнали первых соперников на US Open — 2024

В Нью-Йорке состоялась жеребьёвка Открытого чемпионата США — 2024 по теннису среди мужчин. Соревнования пройдут с 26 августа по 8 сентября. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с сеткой соревнований.
Сетку турнира возглавил победитель Australian Open — 2024 итальянец Янник Синнер. На старте он сразится с американцем Маккензи Макдональдом. Действующий чемпион US Open серб Новак Джокович (2) узнает своего первого соперника по итогам квалификации.
Первым соперником третьей ракетки мира испанца Карлоса Алькараса также станет квалифаер, а олимпийский чемпион 2020 года немец Александр Зверев (4) встретится с Эмилем Руусувуори из Финляндии.
Итоги жеребьёвки US Open — 2024 для россиян:
Даниил Медведев (Россия, 5) — Душан Лайович (Сербия);
Андрей Рублёв (Россия, 6) — Тьяго Уайлд (Бразилия);
Карен Хачанов (Россия, 23) — Даниэль Эванс (Великобритания);
Роман Сафиуллин (Россия) — Мэттью Форбс (США, WC);
Павел Котов (Россия) — Зизу Бергс (Бельгия).
Отметим, ещё один россиянин Аслан Карацев сегодня, 22 августа, сыграет в финале квалификации US Open, то есть у него есть шансы выйти в основную сетку.