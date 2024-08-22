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Медведев, Рублёв, Хачанов и Сафиуллин узнали первых соперников на US Open — 2024

Медведев, Рублёв, Хачанов и Сафиуллин узнали первых соперников на US Open — 2024
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В Нью-Йорке состоялась жеребьёвка Открытого чемпионата США — 2024 по теннису среди мужчин. Соревнования пройдут с 26 августа по 8 сентября. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с сеткой соревнований.

Сетку турнира возглавил победитель Australian Open — 2024 итальянец Янник Синнер. На старте он сразится с американцем Маккензи Макдональдом. Действующий чемпион US Open серб Новак Джокович (2) узнает своего первого соперника по итогам квалификации.

Первым соперником третьей ракетки мира испанца Карлоса Алькараса также станет квалифаер, а олимпийский чемпион 2020 года немец Александр Зверев (4) встретится с Эмилем Руусувуори из Финляндии.

Итоги жеребьёвки US Open — 2024 для россиян:

Даниил Медведев (Россия, 5) — Душан Лайович (Сербия);
Андрей Рублёв (Россия, 6) — Тьяго Уайлд (Бразилия);
Карен Хачанов (Россия, 23) — Даниэль Эванс (Великобритания);
Роман Сафиуллин (Россия) — Мэттью Форбс (США, WC);
Павел Котов (Россия) — Зизу Бергс (Бельгия).

Отметим, ещё один россиянин Аслан Карацев сегодня, 22 августа, сыграет в финале квалификации US Open, то есть у него есть шансы выйти в основную сетку.

Сетка US Open - 2024. Мужчины
US Open — квалификация (м). Финал
22 августа 2024, четверг. 19:30 МСК
Аслан Карацев
99
Россия
Аслан Карацев
А. Карацев
1 2 3
         
         
Бу Юньчаокэтэ
123
Китай
Бу Юньчаокэтэ
Б. Юньчаокэтэ
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