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Анастасия Потапова разгромила Ану Богдан в четвертьфинале турнира в Кливленде

Анастасия Потапова разгромила Ану Богдан в четвертьфинале турнира в Кливленде
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43-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Потапова вышла в полуфинал на турнире категории WTA-250 в Кливленде (США). В матче 1/8 финала Потапова разгромила 103-ю ракетку мира из Румынии Ану Богдан. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:1.

Кливленд. 1/4 финала
22 августа 2024, четверг. 18:10 МСК
Анастасия Потапова
43
Россия
Анастасия Потапова
А. Потапова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		1
         
Ана Богдан
103
Румыния
Ана Богдан
А. Богдан

Продолжительность матча составила 1 час 17 минут. В рамках поединка Потапова выполнила одну подачу навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 15. На счету Богдан два эйса, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из четырёх.

В полуфинале Анастасия Потапова, посеянная на турнире под пятым номером, сыграет с победительницей встречи Аранча Рус (Нидерланды) — Маккартни Кесслер (США). Соревнования в Кливленде проходят с призовым фондом в $ 267 082.

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