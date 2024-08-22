Анастасия Потапова разгромила Ану Богдан в четвертьфинале турнира в Кливленде
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43-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Потапова вышла в полуфинал на турнире категории WTA-250 в Кливленде (США). В матче 1/8 финала Потапова разгромила 103-ю ракетку мира из Румынии Ану Богдан. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:1.
Кливленд. 1/4 финала
22 августа 2024, четверг. 18:10 МСК
43
Анастасия Потапова
А. Потапова
Окончен
2 : 0
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|3
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103
Ана Богдан
А. Богдан
Продолжительность матча составила 1 час 17 минут. В рамках поединка Потапова выполнила одну подачу навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 15. На счету Богдан два эйса, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из четырёх.
В полуфинале Анастасия Потапова, посеянная на турнире под пятым номером, сыграет с победительницей встречи Аранча Рус (Нидерланды) — Маккартни Кесслер (США). Соревнования в Кливленде проходят с призовым фондом в $ 267 082.
Комментарии
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