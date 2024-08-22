US Open — 2024, мужчины: потенциальные четвертьфинальные пары

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В Нью-Йорке состоялась жеребьёвка Открытого чемпионата США – 2024 по теннису у мужчин. Соревнования пройдут с 26 августа по 8 сентября. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с потенциальными четвертьфинальными поединками турнира.

Теннис. US Open – 2024, мужчины. Потенциальные четвертьфиналы:

Янник Синнер (Италия, 1) — Даниил Медведев (Россия, 5);

Карлос Алькарас (Испания, 3) — Хуберт Хуркач (Польша, 7);

Каспер Рууд (Норвегия, 8) — Александр Зверев (Германия, 4)

Новак Джокович (Сербия, 2) — Андрей Рублёв (Россия, 6).

Действующим чемпионом US Open является 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович. В финале 2023 года он со счётом 6:3, 7:6 (7:5), 6:3 обыграл чемпиона соревнований в 2021 году россиянина Даниила Медведева.