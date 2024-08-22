US Open — 2024, женщины: потенциальные четвертьфинальные пары

В Нью-Йорке состоялась жеребьёвка Открытого чемпионата США – 2024 по теннису у женщин. Соревнования пройдут с 26 августа по 8 сентября. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с потенциальными четвертьфинальными поединками турнира.

Теннис. US Open – 2024, женщины. Потенциальные четвертьфиналы:

Ига Свёнтек (Польша, 1) — Джессика Пегула (США, 6);

Елена Рыбакина (Казахстан, 4) — Ясмин Паолини (Италия, 5);

Кори Гауфф (США, 3) — Барбора Крейчикова (Чехия, 8);

Арина Соболенко (Беларусь, 2) — Чжэн Циньвэнь (Китай, 7).

Действующей чемпионкой турнира среди женщин является американка Кори Гауфф. US Open станет турниром с самым большим призовым фондом в истории тенниса. Игроки получат $ 75 млн, что на 15% больше, чем в 2023 году.