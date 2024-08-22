Возможный путь Даниила Медведева к финалу US Open – 2024

В Нью-Йорке состоялась жеребьёвка Открытого чемпионата США – 2024 по теннису у мужчин. Соревнования пройдут с 26 августа по 8 сентября. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с потенциальными соперниками чемпиона 2021 года россиянина Даниила Медведева на пути к финалу грядущего розыгрыша.

Теннис. US Open – 2024, мужчины. Возможный путь Даниила Медведева к финалу:

1-й круг: Даниил Медведев (Россия, 5) – Душан Лайович (Сербия);

2-й круг: Медведев – Фабиан Марожан (Венгрия);

3-й круг: Медведев – Флавио Коболли (Италия, 31);

1/8 финала: Медведев – Стефанос Циципас (Греция, 11);

1/4 финала: Медведев – Янник Синнер (Италия, 1);

1/2 финала: Медведев – Карлос Алькарас (Испания, 3);

Финал: Медведев – Новак Джокович (Сербия, 2).