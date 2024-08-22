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Возможный путь Даниила Медведева к финалу US Open – 2024

Возможный путь Даниила Медведева к финалу US Open – 2024
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В Нью-Йорке состоялась жеребьёвка Открытого чемпионата США – 2024 по теннису у мужчин. Соревнования пройдут с 26 августа по 8 сентября. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с потенциальными соперниками чемпиона 2021 года россиянина Даниила Медведева на пути к финалу грядущего розыгрыша.

Теннис. US Open – 2024, мужчины. Возможный путь Даниила Медведева к финалу:

1-й круг: Даниил Медведев (Россия, 5) – Душан Лайович (Сербия);
2-й круг: Медведев – Фабиан Марожан (Венгрия);
3-й круг: Медведев – Флавио Коболли (Италия, 31);
1/8 финала: Медведев – Стефанос Циципас (Греция, 11);
1/4 финала: Медведев – Янник Синнер (Италия, 1);
1/2 финала: Медведев – Карлос Алькарас (Испания, 3);
Финал: Медведев – Новак Джокович (Сербия, 2).

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