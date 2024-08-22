Кафельников: как бы мне ни нравился глава ATP, он допустил серьёзную невынужденную ошибку!

Олимпийский чемпион 2000 года, двукратный победитель турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников высказал своё мнение, предположительно, касательно позиции руководства ATP по допинг-делу первой ракетки мира итальянца Янника Синнера.

«Как бы мне ни нравился Андреа Гауденци во главе ATP, но в этой ситуации он допустил серьёзную невынужденную ошибку!» — написал Кафельников в социальных сетях.

20 августа Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) выпустило пресс-релиз, в котором говорится, что Синнер в марте сдал два положительных допинг-теста. Однако Янник избежал дисквалификации. Расследование установило, что образцы были загрязнены спреем, который физиотерапевт Синнера использовал для лечения пореза на собственном пальце. К Яннику частицы попали после массажа, который физиотерапевт по неосторожности делал ему без перчаток.

Вслед ITIA своё заявление по данной теме выпустила и ATP, заявив о невиновности Синнера.