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Возможный путь Андрея Рублёва к финалу US Open – 2024

Возможный путь Андрея Рублёва к финалу US Open – 2024
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В Нью-Йорке состоялась жеребьёвка Открытого чемпионата США – 2024 по теннису у мужчин. Соревнования пройдут с 26 августа по 8 сентября. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с потенциальными соперниками олимпийского чемпиона 2020 года в миксте шестой ракетки мира россиянина Андрея Рублёва на пути к финалу грядущего розыгрыша.

Теннис. US Open – 2024, мужчины. Возможный путь Андрея Рублёва к финалу:

1-й круг: Андрей Рублёв (Россия, 6) — Тьяго Уайлд (Бразилия);
2-й круг: Рублёв – Артур Риндеркнеш (Франция);
3-й круг: Рублёв – Иржи Легечка (Чехия, 32);
1/8 финала: Рублёв – Григор Димитров (Болгария, 9);
1/4 финала: Рублёв – Новак Джокович (Сербия, 2);
1/2 финала: Рублёв – Александр Зверев (Германия, 4);
Финал: Рублёв – Янник Синнер (Италия, 1).

Отметим, что лучшим достижением Рублёва на US Open является четвертьфинальный раунд (2017, 2020, 2022, 2023).

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