Возможный путь Андрея Рублёва к финалу US Open – 2024

В Нью-Йорке состоялась жеребьёвка Открытого чемпионата США – 2024 по теннису у мужчин. Соревнования пройдут с 26 августа по 8 сентября. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с потенциальными соперниками олимпийского чемпиона 2020 года в миксте шестой ракетки мира россиянина Андрея Рублёва на пути к финалу грядущего розыгрыша.

Теннис. US Open – 2024, мужчины. Возможный путь Андрея Рублёва к финалу:

1-й круг: Андрей Рублёв (Россия, 6) — Тьяго Уайлд (Бразилия);

2-й круг: Рублёв – Артур Риндеркнеш (Франция);

3-й круг: Рублёв – Иржи Легечка (Чехия, 32);

1/8 финала: Рублёв – Григор Димитров (Болгария, 9);

1/4 финала: Рублёв – Новак Джокович (Сербия, 2);

1/2 финала: Рублёв – Александр Зверев (Германия, 4);

Финал: Рублёв – Янник Синнер (Италия, 1).

Отметим, что лучшим достижением Рублёва на US Open является четвертьфинальный раунд (2017, 2020, 2022, 2023).