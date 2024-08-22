Диего Шварцман 11-й год подряд сыграет в основой сетке US Open

Бывшая восьмая ракетка мира 32-летний аргентинский теннисист Диего Шварцман вышел в основную сетку US Open — 2024. В финале квалификации он обыграл 188-ю ракетку мира из Литвы Вилиуса Гаубаса. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:4.

Матч между теннисистами длился 1 час 41 минуту. В его рамках Шварцман не сделал ни одного эйса, допустил пять двойных ошибок, а также реализовал шесть брейк-пойнтов из десяти. На счету Гаубаса нет эйсов, семь двойных ошибок, литовец реализовал четыре брейк-пойнта из семи.

Соревнования пройдут с 26 августа по 8 сентября. Действующим чемпионом US Open является 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович. В финале 2023 года он со счётом 6:3, 7:6 (7:5), 6:3 обыграл чемпиона соревнований в 2021 году россиянина Даниила Медведева.