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Новости спорта 22 августа: Спартак Зенит трансферы РПЛ, US Open, Реал Мадрид, РФБ, Семак, Лион, Роналду

Итоги жеребьёвки US Open, скандал в баскетболе и белорус в «Реале». Главное к вечеру
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В Нью-Йорке прошла жеребьёвка Открытого чемпионата США по теннису, 12-летний футболист из Беларуси Майоров стал игроком мадридского «Реала», «Лион» выставил на трансфер почти всех игроков, Мухаммад Мокаев попал в ДТП, РФБ оскандалилась из-за странного матча с Колумбией. «Чемпионат» собрал главные новости к вечеру 22 августа.

Футбол

Семак ответил на вопрос, сыграет ли Глушенков со «Спартаком».

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12-летний футболист из Беларуси стал игроком мадридского «Реала».

Семак: «Я не тот человек, который может прояснить ситуацию с Соболевым, никаких новостей».

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«Лион» выставил на трансфер почти всех игроков из-за финансового фэйр-плей — L’équipe.

Чалов признан болельщиками лучшим игроком ПАОКа в матче чемпионата Греции.

Криштиану Роналду получил золотую кнопку от YouTube.

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