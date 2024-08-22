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Итоги жеребьёвки US Open, скандал в баскетболе и белорус в «Реале». Главное к вечеру

В Нью-Йорке прошла жеребьёвка Открытого чемпионата США по теннису, 12-летний футболист из Беларуси Майоров стал игроком мадридского «Реала», «Лион» выставил на трансфер почти всех игроков, Мухаммад Мокаев попал в ДТП, РФБ оскандалилась из-за странного матча с Колумбией. «Чемпионат» собрал главные новости к вечеру 22 августа.

Футбол

Семак ответил на вопрос, сыграет ли Глушенков со «Спартаком».

Сперцян и Кордоба объявили «Краснодару» о намерении покинуть клуб летом — Armenie Football.

12-летний футболист из Беларуси стал игроком мадридского «Реала».

Семак: «Я не тот человек, который может прояснить ситуацию с Соболевым, никаких новостей».

«Лион» выставил на трансфер почти всех игроков из-за финансового фэйр-плей — L’équipe.

Чалов признан болельщиками лучшим игроком ПАОКа в матче чемпионата Греции.

Криштиану Роналду получил золотую кнопку от YouTube.

Хоккей

«Салават Юлаев» подписал однолетний контракт с нападающим Петром Хохряковым.

«Сибирь» всухую обыграла «Барыс» на предсезонном турнире в Омске.

«Трактор» отыгрался с 2:4 в концовке матча с «Локомотивом», но уступил по буллитам.

Теннис

Медведев, Рублёв, Хачанов и Сафиуллин узнали первых соперников на US Open — 2024.

Российские теннисистки узнали соперниц по первому кругу US Open — 2024.

«Я пробовала «Секс на пляже». Мирра засмущалась после неожиданного вопроса от Касаткиной.

Светлана Журова — о допинг-скандале Янника Синнера: «Эта фантазия про крем, раны…»

Веснина — о Звереве: «Человек с таким серьёзным заболеванием играет, невероятный талант».

Бокс/ММА

Мухаммад Мокаев попал в ДТП в Дагестане — Mash.

«Молодёжь». Махачев показал архивное фото с Хабибом Нурмагомедовым.

Авто

Эдди Джордан сделал заявление о будущем Макса Ферстаппена.

Алонсо — о Ферстаппене: «Он хорош во всём, но не так, как я».

Оскар Пиастри сломал ребро из-за ошибочной подгонки гоночного кресла.

Стало известно, под каким номером Шварцман проведёт практику в составе «Кик-Заубера».

Баскетбол:

Матч сборной России с Колумбией на Кубке Дружбы — 2024 отменён. Названо новое расписание.

Фигурное катание

Ангелопол сообщил о создании танцевального дуэта с новой партнёршей.

Лыжи

Только 6% норвежцев призвали допустить россиян к международным стартам — VG.

Другие

В Чечне наградили борцов, представлявших Узбекистан и Албанию на ОИ-2024 в Париже.

Олимпиада-2024

Зритель церемонии открытия Олимпиады-2024 требует вернуть деньги за билет.