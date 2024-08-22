Итоги жеребьёвки US Open, скандал в баскетболе и белорус в «Реале». Главное к вечеру

В Нью-Йорке прошла жеребьёвка Открытого чемпионата США по теннису, 12-летний футболист из Беларуси Майоров стал игроком мадридского «Реала», «Лион» выставил на трансфер почти всех игроков, Мухаммад Мокаев попал в ДТП, РФБ оскандалилась из-за странного матча с Колумбией. «Чемпионат» собрал главные новости к вечеру 22 августа.
Футбол
Семак ответил на вопрос, сыграет ли Глушенков со «Спартаком».
Сперцян и Кордоба объявили «Краснодару» о намерении покинуть клуб летом — Armenie Football.
12-летний футболист из Беларуси стал игроком мадридского «Реала».
Семак: «Я не тот человек, который может прояснить ситуацию с Соболевым, никаких новостей».
«Лион» выставил на трансфер почти всех игроков из-за финансового фэйр-плей — L’équipe.
Чалов признан болельщиками лучшим игроком ПАОКа в матче чемпионата Греции.
Криштиану Роналду получил золотую кнопку от YouTube.
Хоккей
«Салават Юлаев» подписал однолетний контракт с нападающим Петром Хохряковым.
«Сибирь» всухую обыграла «Барыс» на предсезонном турнире в Омске.
«Трактор» отыгрался с 2:4 в концовке матча с «Локомотивом», но уступил по буллитам.
Теннис
Медведев, Рублёв, Хачанов и Сафиуллин узнали первых соперников на US Open — 2024.
Российские теннисистки узнали соперниц по первому кругу US Open — 2024.
«Я пробовала «Секс на пляже». Мирра засмущалась после неожиданного вопроса от Касаткиной.
Светлана Журова — о допинг-скандале Янника Синнера: «Эта фантазия про крем, раны…»
Веснина — о Звереве: «Человек с таким серьёзным заболеванием играет, невероятный талант».
Бокс/ММА
Мухаммад Мокаев попал в ДТП в Дагестане — Mash.
«Молодёжь». Махачев показал архивное фото с Хабибом Нурмагомедовым.
Авто
Эдди Джордан сделал заявление о будущем Макса Ферстаппена.
Алонсо — о Ферстаппене: «Он хорош во всём, но не так, как я».
Оскар Пиастри сломал ребро из-за ошибочной подгонки гоночного кресла.
Стало известно, под каким номером Шварцман проведёт практику в составе «Кик-Заубера».
Баскетбол:
Матч сборной России с Колумбией на Кубке Дружбы — 2024 отменён. Названо новое расписание.
Фигурное катание
Ангелопол сообщил о создании танцевального дуэта с новой партнёршей.
Лыжи
Только 6% норвежцев призвали допустить россиян к международным стартам — VG.
Другие
В Чечне наградили борцов, представлявших Узбекистан и Албанию на ОИ-2024 в Париже.
Олимпиада-2024
Зритель церемонии открытия Олимпиады-2024 требует вернуть деньги за билет.