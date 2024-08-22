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Роддик и Кирьос устроили спор из-за допинг-скандала Янника Синнера

Роддик и Кирьос устроили спор из-за допинг-скандала Янника Синнера
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Чемпион US Open – 2003, бывшая первая ракетка мира американский теннисист Энди Роддик и финалист Уимблдона-2022 австралийский теннисист Ник Кирьос устроили дискуссию на фоне новостей о положительных допинг-тестах первой ракетки мира Янника Синнера.

«Теннисисты сдают пробы на каждом турнире „Большого шлема“ и невозможно при такой регулярности тестов сдать положительную пробу, если бы что-то было в организме. Тест показал одну миллионную грамма, что в 58000 раз меньше гранулы соли», — заявил Роддик.

«Ты знаешь как быстро такие вещества исчезают из организма? Крем или жевательные конфеты… всего несколько часов. Смешное заявление», — ответил Кирьос на своей странице в социальных сетях.

20 августа Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) выпустило пресс-релиз, в котором говорится, что Синнер в марте сдал два положительных допинг-теста. Он избежал дисквалификации по решению ITIA, так как образцы были загрязнены спреем, который его физиотерапевт использовал для лечения пореза на собственном пальце.

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