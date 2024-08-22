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Камилла Рахимова проиграла 205-й ракетке мира в финале квалификации US Open

Камилла Рахимова проиграла 205-й ракетке мира в финале квалификации US Open
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104-я ракетка мира российская теннисистка Камилла Рахимова потерпела поражение в финальном раунде квалификационного турнира US Open — 2024.

В матче за выход в основную сетку US Open — 2024 россиянка уступила 205-й ракетке мира из Австралии Присцилле Хон. Встреча завершилась со счётом 7:6, 6:7, 6:4 в пользу Хон.

US Open — квалификация (ж). Финал
22 августа 2024, четверг. 18:00 МСК
Камилла Рахимова
104
Россия
Камилла Рахимова
К. Рахимова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 4 		7 7 4
7 7 		6 2 6
         
Присцилла Хон
205
Австралия
Присцилла Хон
П. Хон

Встреча продолжалась 2 часа 49 минут. В рамках поединка Рахимова выполнила восемь эйсов и допустила две двойные ошибки. Она реализовала один брейк-пойнт из четырёх. На счету Присциллы Хон 22 подачи навылет, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из пяти.

Напомним, предстоящий US Open в США пройдёт с 26 августа по 8 сентября. Действующей чемпионкой турнира среди женщин является американка Кори Гауфф. US Open станет турниром с самым большим призовым фондом в истории тенниса. Игроки получат $ 75 млн, что на 15% больше, чем в 2023 году.

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