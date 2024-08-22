Возможный путь Иги Свёнтек к финалу US Open – 2024

В Нью-Йорке состоялась жеребьёвка Открытого чемпионата США – 2024 по теннису у женщин. Соревнования пройдут с 26 августа по 8 сентября. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с потенциальными соперницами первой ракетки мира Иги Свёнтек на пути к финалу грядущего розыгрыша.

Теннис. US Open – 2024, женщины. Возможный путь Иги Свёнтек к финалу:

1-й круг: Ига Свёнтек — победитель квалификации;

2-й круг: Свёнтек — Дарья Сэвилл (Австралия);

3-й круг: Свёнтек — Анастасия Павлюченкова (Россия);

1/8 финала: Свёнтек — Людмила Самсонова (Россия);

1/4 финала: Свёнтек — Джессика Пегула (США);

1/2 финала: Свёнтек — Елена Рыбакина (Казахстан);

Финал: Свёнтек — Арина Соболенко (Беларусь).

Действующей чемпионкой турнира среди женщин является американка Кори Гауфф. US Open станет турниром с самым большим призовым фондом в истории тенниса. Игроки получат $ 75 млн, что на 15% больше, чем в 2023 году.