Возможный путь Новака Джоковича к защите титула на US Open — 2024

В Нью-Йорке состоялась жеребьёвка Открытого чемпионата США — 2024 по теннису у мужчин. Соревнования пройдут с 26 августа по 8 сентября. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с потенциальными соперниками 24-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» второй ракетки мира серба Новака Джоковича на пути к возможности защитить прошлогодний титул.

Теннис. US Open — 2024, мужчины. Возможный путь Новака Джоковича к финалу:

1-й круг: Новак Джокович (Сербия, 2) – квалифаер;

2-й круг: Джокович – Ян Леннард-Штруфф (Германия);

3-й круг: Джокович – Алексей Попырин (Австралия, 28);

1/8 финала: Джокович – Бен Шелтон (США, 13);

1/4 финала: Джокович – Андрей Рублёв (Россия, 6);

Полуфинал: Джокович – Александр Зверев (Германия, 4);

Финал: Джокович – Янник Синнер (Италия, 1).