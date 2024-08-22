«Ползу как улитка». Котов — о проигранном первом сете матча с Сонего в Уинстон-Сейлеме

Российский теннисист 63-я ракетка мира Павел Котов эмоционально отреагировал на поражение в первом сете четвертьфинального матча турнира в Уинстон-Сейлеме (США). В поединке за выход в полуфинал Котов играет с 58-й ракеткой мира итальянским теннисистом Лоренцо Сонего. Соперники встречались дважды на турнирах категории ATP. Оба раза матчи выигрывал российский теннисист.

«Ползу, блин, как улитка вперёд. Просто как улитка...», — сказал Котов после поражения в первом сете.

Турнир в Уинстон-Сейлеме проходит в преддверии US Open. Напомним, US Open в США пройдёт с 26 августа по 8 сентября. Действующим чемпионом соревнований среди мужчин является олимпийский чемпион 2024 года вторая ракетка мира серб Новак Джокович, который в финале 2023 года обыграл Даниила Медведева со счётом 6:3, 7:6 (7:5), 6:3.