Возможный путь Янника Синнера к финалу US Open – 2024

В Нью-Йорке состоялась жеребьёвка Открытого чемпионата США — 2024 по теннису у мужчин. Соревнования пройдут с 26 августа по 8 сентября. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с потенциальными соперниками первой ракетки мира итальянца Янника Синнера на пути в финал данных соревнований.

Теннис. US Open — 2024, мужчины. Возможный путь Янника Синнера к финалу:

1-й круг: Янник Синнер (Италия, 1) – Маккензи Макдональд (США);

2-й круг: Синнер – Алекс Михельсен (США);

3-й круг: Синнер – Николас Харри (Чили, 26);

1/8 финала: Синнер – Томми Пол (США, 14);

1/4 финала: Синнер – Даниил Медведев (Россия, 6);

Полуфинал: Синнер – Карлос Алькарас (Испания, 3);

Финал: Синнер – Новак Джокович (Сербия, 2).

Отметим, что в Нью-Йорке Синнер будет выступать на фоне скандала вокруг его положительных допинг-тестов.