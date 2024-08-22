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Аслан Карацев потерпел поражение в финале квалификации US Open — 2024

Аслан Карацев потерпел поражение в финале квалификации US Open — 2024
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Российский теннисист Аслан Карацев потерпел поражение финале квалификации Открытого чемпионата США (US Open). В матче за выход в основную сетку турнира он уступил китайцу Бу Юньчаокэтэ — 6:1, 3:6, 4:6.

US Open — квалификация (м). Финал
22 августа 2024, четверг. 20:05 МСК
Аслан Карацев
99
Россия
Аслан Карацев
А. Карацев
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		3 4
1 		6 6
         
Бу Юньчаокэтэ
123
Китай
Бу Юньчаокэтэ
Б. Юньчаокэтэ

Игра продолжалась ровно 2 часа. На счету Карацева семь подач навылет при шести двойных ошибках. Россиянин также реализовал три брейк-пойнта из трёх. Китайский теннисист подал три эйса, допустил две двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 16.

Основные соревнования US Open пройдут с 26 августа по 8 сентября. Их действующим чемпионом является 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович. В финале 2023 года он со счётом 6:3, 7:6 (7:5), 6:3 обыграл чемпиона соревнований 2021 года россиянина Даниила Медведева.

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