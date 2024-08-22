Возможный путь Арины Соболенко к финалу US Open – 2024

В Нью-Йорке состоялась жеребьёвка Открытого чемпионата США – 2024 по теннису у женщин. Соревнования пройдут с 26 августа по 8 сентября. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с потенциальными соперницами второй ракетки мира Арины Соболенко на пути к финалу грядущего розыгрыша.

Теннис. US Open – 2024, женщины. Возможный путь Арины Соболенко к финалу:

1-й круг: Арина Соболенко — победитель квалификации;

2-й круг: Соболенко — Лулу Сун (Новая Зеландия);

3-й круг: Соболенко — Екатерина Александрова (Россия);

1/8 финала: Соболенко — Мэдисон Кис (США);

1/4 финала: Соболенко — Чжэн Циньвэнь (Китай);

1/2 финала: Соболенко — Кори Гауфф (США);

Финал: Соболенко — Ига Свёнтек (Польша).

Действующей чемпионкой турнира среди женщин является американка Кори Гауфф. US Open станет турниром с самым большим призовым фондом в истории тенниса. Игроки получат $ 75 млн, что на 15% больше, чем в 2023 году.