Ни один представитель России не смог преодолеть квалификацию US Open — 2024

Сегодня, 22 августа, состоялись финальные матчи квалификации US Open — 2024. Ни один представитель России не смог выйти в основную сетку турнира.

Камилла Рахимова уступила 205-й ракетке мира из Австралии Присцилле Хон. Встреча завершилась со счётом 7:6, 6:7, 6:4 в пользу Хон. Аслан Карацев в матче за выход в основную сетку турнира он уступил китайцу Бу Юньчаокэтэ — 6:1, 3:6, 4:6.

Ранее поражения в квалификации потерпели Анастасия Тихонова, Валерия Савиных, Оксана Селехметьева и Мария Тимофеева.

Напомним, предстоящий US Open в США пройдёт с 26 августа по 8 сентября. Действующим чемпионом соревнований среди мужчин является олимпийский чемпион 2024 года вторая ракетка мира серб Новак Джокович, который в финале 2023 года обыграл именно Медведева со счётом 6:3, 7:6 (7:5), 6:3.

Действующей чемпионкой турнира среди женщин является американка Кори Гауфф. US Open станет турниром с самым большим призовым фондом в истории тенниса. Игроки получат $ 75 млн, что на 15% больше, чем в 2023 году.