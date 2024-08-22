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Павел Котов проиграл Лоренцо Сонего в четвертьфинале турнира в Уинстон-Сейлеме

Павел Котов проиграл Лоренцо Сонего в четвертьфинале турнира в Уинстон-Сейлеме
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Российский теннисист 63-я ракетка мира Павел Котов не смог выйти в полуфинал турнира в Уинстон-Сейлеме (США).

В четвертьфинальном поединке Котов уступил 58-й ракетке мира итальянскому теннисисту Лоренцо Сонего. Встреча завершилась со счётом 3:6, 5:7.

Уинстон-Сейлем. 1/4 финала
22 августа 2024, четверг. 21:10 МСК
Павел Котов
63
Россия
Павел Котов
П. Котов
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		5
6 		7
         
Лоренцо Сонего
58
Италия
Лоренцо Сонего
Л. Сонего

Матч продолжался 1 час 42 минуты. В рамках встречи Сонего выполнил шесть подач навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 3 брейк-пойнта из 14. На счету Котова три эйса, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из шести.

Турнир в Уинстон-Сейлеме проходит в преддверии US Open. Напомним, Открытый чемпионат США пройдёт с 26 августа по 8 сентября. Действующим чемпионом соревнований среди мужчин является олимпийский чемпион 2024 года вторая ракетка мира серб Новак Джокович, который в финале 2023 года обыграл Даниила Медведева со счётом 6:3, 7:6 (7:5), 6:3.

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