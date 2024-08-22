Возможный путь Кори Гауфф к защите титула на US Open

В Нью-Йорке состоялась жеребьёвка Открытого чемпионата США – 2024 по теннису у женщин. Соревнования пройдут с 26 августа по 8 сентября. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с потенциальными соперницами третей ракетки мира действующей чемпионки турнира Кори Гауфф на пути к финалу грядущего розыгрыша.

Теннис. US Open – 2024, женщины. Возможный путь Кори Гауфф к финалу:

1-й круг: Кори Гауфф — Варвара Грачёва (Франция);

2-й круг: Гауфф — Татьяна Мария (Германия);

3-й круг: Гауфф — Элина Свитолина (Украина);

1/8 финала: Гауфф — Эмма Наварро (США);

1/4 финала: Гауфф — Барбора Крейчикова (Чехия);

1/2 финала: Гауфф — Арина Соболенко (Беларусь);

Финал: Гауфф — Ига Свёнтек (Польша).

Действующей чемпионкой турнира среди женщин является американка Кори Гауфф. US Open станет турниром с самым большим призовым фондом в истории тенниса. Игроки получат $ 75 млн, что на 15% больше, чем в 2023 году.