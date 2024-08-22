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Возможный путь Карлоса Алькараса к финалу US Open – 2024

Возможный путь Карлоса Алькараса к финалу US Open – 2024
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В Нью-Йорке состоялась жеребьёвка Открытого чемпионата США — 2024 по теннису у мужчин. Соревнования пройдут с 26 августа по 8 сентября. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с потенциальными соперниками четырёхкратного чемпиона турниров «Большого шлема» третьей ракетки мира испанского теннисиста Карлоса Алькараса.

Теннис. US Open — 2024, мужчины. Возможный путь Карлоса Алькараса к финалу:

1-й круг: Карлос Алькарас (Испания, 3) – Q/LL.
2-й круг: Алькарас – Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды);
3-й круг: Алькарас – Джек Дрэйпер (Великобритания, 25);
1/8 финала: Алькарас – Себастьян Корда (США, 16);
1/4 финала: Алькарас – Хуберт Хуркач (Польша, 7);
Полуфинал: Алькарас – Янник Синнер (Италия, 1);
Финал: Алькарас – Новак Джокович (Сербия, 2).

Мужская сетка US Open - 2024
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