Возможный путь Карлоса Алькараса к финалу US Open – 2024

В Нью-Йорке состоялась жеребьёвка Открытого чемпионата США — 2024 по теннису у мужчин. Соревнования пройдут с 26 августа по 8 сентября. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с потенциальными соперниками четырёхкратного чемпиона турниров «Большого шлема» третьей ракетки мира испанского теннисиста Карлоса Алькараса.

Теннис. US Open — 2024, мужчины. Возможный путь Карлоса Алькараса к финалу:

1-й круг: Карлос Алькарас (Испания, 3) – Q/LL.

2-й круг: Алькарас – Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды);

3-й круг: Алькарас – Джек Дрэйпер (Великобритания, 25);

1/8 финала: Алькарас – Себастьян Корда (США, 16);

1/4 финала: Алькарас – Хуберт Хуркач (Польша, 7);

Полуфинал: Алькарас – Янник Синнер (Италия, 1);

Финал: Алькарас – Новак Джокович (Сербия, 2).