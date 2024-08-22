Онс Жабер снялась с US Open — 2024

17-я ракетка мира Онс Жабер из Туниса не выступит на US Open — 2024 из-за травмы. В первом круге турнира в Нью-Йорке Жабер должна была встретиться с россиянкой Вероникой Кудерметвой. Теннисистку заменит 28-летняя представительница Бельгии Элисе Мертенс.

«Выздоравливай скорее, Онс!» — сообщается в заявлении пресс-службы US Open.

Ранее Жабер снялась с турнира категории WTA-1000 в Цинциннати (США). До этого теннисистка из Туниса уступила в первом круге турнира WTA-1000 в Торонто (Канада) японке Наоми Осаке со счётом 3:6, 1:6.

Действующей чемпионкой US Open среди женщин является американка Кори Гауфф. Открытый чемпионат США станет турниром с самым большим призовым фондом в истории тенниса. Игроки получат $ 75 млн, что на 15% больше, чем в 2023 году.