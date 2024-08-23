Возможный путь Карена Хачанова к финалу US Open – 2024

В Нью-Йорке состоялась жеребьёвка Открытого чемпионата США — 2024 по теннису у мужчин. Соревнования пройдут с 26 августа по 8 сентября. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с потенциальными соперниками серебряного призёра Олимпиады-2020 23-й ракетки мира российского теннисиста Карена Хачанова.
Теннис. US Open — 2024, мужчины. Возможный путь Карена Хачанова к финалу:
1-й круг: Карен Хачанов (Россия, 23) – Даниэль Эванс (Великобритания);
2-й круг: Хачанов – Мариано Навоне (Аргентина);
3-й круг: Хачанов – Алекс де Минора (Австралия, 10);
1/8 финала: Хачанов – Хуберт Хуркач (Польша, 7);
1/4 финала: Хачанов – Карлос Алькарас (Испания, 3);
Полуфинал: Хачанов – Янник Синнер (Италия, 1);
Финал: Хачанов – Новак Джокович (Сербия, 2).