Возможный путь Карена Хачанова к финалу US Open – 2024

В Нью-Йорке состоялась жеребьёвка Открытого чемпионата США — 2024 по теннису у мужчин. Соревнования пройдут с 26 августа по 8 сентября. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с потенциальными соперниками серебряного призёра Олимпиады-2020 23-й ракетки мира российского теннисиста Карена Хачанова.

Теннис. US Open — 2024, мужчины. Возможный путь Карена Хачанова к финалу:

1-й круг: Карен Хачанов (Россия, 23) – Даниэль Эванс (Великобритания);

2-й круг: Хачанов – Мариано Навоне (Аргентина);

3-й круг: Хачанов – Алекс де Минора (Австралия, 10);

1/8 финала: Хачанов – Хуберт Хуркач (Польша, 7);

1/4 финала: Хачанов – Карлос Алькарас (Испания, 3);

Полуфинал: Хачанов – Янник Синнер (Италия, 1);

Финал: Хачанов – Новак Джокович (Сербия, 2).