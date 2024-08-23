Возможный путь Елены Рыбакиной к финалу US Open – 2024

В Нью-Йорке состоялась жеребьёвка Открытого чемпионата США — 2024 по теннису среди женщин. Соревнования пройдут с 26 августа по 8 сентября. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с потенциальными соперницами четвёртой ракетки мира из Казахстана Елены Рыбакиной на пути к финалу грядущего розыгрыша.

Теннис. US Open — 2024, женщины. Возможный путь Елены Рыбакиной к финалу:

1-й круг: Елена Рыбакина — победитель квалификации;

2-й круг: Рыбакина — Чжэн Сайсай (Китай);

3-й круг: Рыбакина — Каролин Гарсия (Франция);

1/8 финала: Рыбакина — Анна Калинская (Россия);

1/4 финала: Рыбакина — Ясмин Паолини (Италия);

1/2 финала: Рыбакина — Ига Свёнтек (Польша);

Финал: Рыбакина — Арина Соболенко (Беларусь).

Действующей чемпионкой турнира среди женщин является американка Кори Гауфф. US Open станет турниром с самым большим призовым фондом в истории тенниса. Игроки получат $ 75 млн, что на 15% больше, чем в 2023 году.