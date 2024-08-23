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Возможный путь Елены Рыбакиной к финалу US Open – 2024

Возможный путь Елены Рыбакиной к финалу US Open – 2024
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В Нью-Йорке состоялась жеребьёвка Открытого чемпионата США — 2024 по теннису среди женщин. Соревнования пройдут с 26 августа по 8 сентября. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с потенциальными соперницами четвёртой ракетки мира из Казахстана Елены Рыбакиной на пути к финалу грядущего розыгрыша.

Теннис. US Open — 2024, женщины. Возможный путь Елены Рыбакиной к финалу:

1-й круг: Елена Рыбакина — победитель квалификации;
2-й круг: Рыбакина — Чжэн Сайсай (Китай);
3-й круг: Рыбакина — Каролин Гарсия (Франция);
1/8 финала: Рыбакина — Анна Калинская (Россия);
1/4 финала: Рыбакина — Ясмин Паолини (Италия);
1/2 финала: Рыбакина — Ига Свёнтек (Польша);
Финал: Рыбакина — Арина Соболенко (Беларусь).

Действующей чемпионкой турнира среди женщин является американка Кори Гауфф. US Open станет турниром с самым большим призовым фондом в истории тенниса. Игроки получат $ 75 млн, что на 15% больше, чем в 2023 году.

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