«Теперь я знаю секрет твоей подачи». Джокович опубликовал забавное фото Кирьоса

24-кратный победитель турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович подшутил над австралийцем Ником Кирьосом, опубликовав его плакат из кондитерской.

Фото: Соцсети Кирьоса

«Теперь я знаю секрет твоей подачи», — подписал Джокович фото в социальных сетях.

В последний раз Джокович выходил на корт во время Олимпийских игр — 2024 в Париже (Франция), на которых впервые в карьере выиграл золотую медаль. Он не принимал участия на турнирах серии «Мастерс» в Монреале (Канада) и Цинциннати (США). Джокович планирует выступить на US Open — 2024, где победил в прошлом году.

Напомним, Кирьос практически полностью пропустил 2023 год и ещё не появлялся на корте в 2024-м из-за травмы и последовавшей операции. В прошлом году он лишь принимал участие в традиционных коммерческих турнирах, которые предшествуют старту сезона в теннисе, а также провёл один матч на уровне ATP — он проиграл в первом круге Штутгарта.

Австралиец является финалистом Уимблдона-2022. Тогда в титульном матче он проиграл сербу Новаку Джоковичу в четырёх сетах.