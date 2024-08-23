Александр Зверев: нам, немцам, не хватает мышления, как у американцев

Олимпийский чемпион 2020 года четвёртая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев откровенно высказался об особенностях немецкого менталитета.

«У немцев менталитет совсем не такой, как в других странах. Если американец не заявляет, что едет на Олимпиаду за золотом, даже если у него мало шансов на победу, его спросят на родине: «Зачем ты тогда вообще туда едешь?» В Германии, если ты претендуешь на медаль и говоришь, что приехал за медалью, тебя считают высокомерным. Во многих странах совсем другой менталитет.

Я чувствую это на собственном примере. Когда я приезжаю на турнир «Большого шлема» и говорю, что намерен его выиграть, люди такие: «Он никогда не выигрывал «Шлемы», значит, не должен говорить, что выиграет его сейчас». Менталитет американцев мне нравится больше. Возможно, они чуть более самонадеянны и самоуверенны. В спорте часто говорят, что слова претворяются в жизнь. Это значит, что нужно представить себе что-то и озвучить, прежде чем сделать. Нам, немцам, немного не хватает такого мышления», — приводит слова Зверева Tennis Magazin.