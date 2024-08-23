Возможный путь Дарьи Касаткиной к финалу US Open — 2024

В Нью-Йорке состоялась жеребьёвка Открытого чемпионата США — 2024 по теннису среди женщин. Соревнования пройдут с 26 августа по 8 сентября. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с потенциальными соперницами российской теннисистки Дарьи Касаткиной на пути к финалу грядущего розыгрыша.

Теннис. US Open — 2024, женщины. Возможный путь Дарьи Касаткиной к финалу:

1-й круг: Дарья Касаткина — Жаклин Кристиан (Румыния);

2-й круг: Касаткина — Леся Цуренко (Украина);

3-й круг: Касаткина — Донна Векич (Хорватия);

1/8 финала: Касаткина — Чжэн Циньвэнь (Китай);

1/4 финала: Касаткина — Арина Соболенко (Беларусь);

1/2 финала: Касаткина — Кори Гауфф (США);

Финал: Касаткина — Ига Свёнтек (Польша).

Действующей чемпионкой турнира среди женщин является американка Кори Гауфф. US Open станет турниром с самым большим призовым фондом в истории тенниса. Игроки получат $ 75 млн, что на 15% больше, чем в 2023 году.