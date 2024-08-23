Возможный путь Александра Зверева к финалу US Open – 2024

В Нью-Йорке состоялась жеребьёвка Открытого чемпионата США — 2024 по теннису у мужчин. Престижные соревнования пройдут с 26 августа по 8 сентября. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с потенциальными соперниками олимпийского чемпиона 2020 года в одиночном разряде, финалиста данного турнира 2020 года четвёртой ракетки мира немца Александра Зверева.

Теннис. US Open — 2024, мужчины. Возможный путь Александра Зверева к финалу:

1-й круг: Александр Зверев (Германия, 4) – Эмиль Руусувуори (Финляндия);

2-й круг: Зверев – Александр Мюллер (Франция, WC);

3-й круг: Зверев – Франсиско Серундоло (Аргентина, 29);

1/8 финала: Зверев – Хольгер Руне (Дания, 15);

1/4 финала: Зверев – Каспер Рууд (Норвегия, 8);

1/2 финала: Зверев – Новак Джокович (Сербия, 2);

Финал: Зверев – Янник Синнер (Италия, 1).