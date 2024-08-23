Эрика Андреева проиграла Лулу Сун в 1/4 финала турнира WTA-500 в Монтеррее

В ночь с 22 на 23 августа мск в мексиканском Монтеррее завершился четвертьфинальный матч женского турнира категории WTA-500 между 89-й ракеткой мира российской теннисисткой Эрикой Андреевой и 57-й в мировой классификации Лулу Сун из Новой Зеландии. Встреча завершилась поражением Андреевой в двух партиях — 4:6, 3:6.
|1
|2
|3
|
|3
|
|6
Продолжительность матча составила один час 23 минуты. Эрика Андреева пять раз подала навылет при трёх двойных ошибках, не заработав за матч ни одного брейк-пойнта. Новозеландка выполнила восемь эйсов и не допустила ни одной двойной ошибки, выиграв три брейк-пойнта из шести.
В полуфинале WTA-500 в Монтеррее Сун встретится с победителем матча между 30-й ракеткой мира российской теннисисткой Екатериной Александровой (третий посев на турнире) и 38-й в рейтинге WTA китаянкой Юань Юэ (седьмой посев на турнире).
- 23 августа 2024
-
02:01
-
01:51
-
00:46
-
00:45
-
00:36
-
00:33
-
00:18
-
00:09
- 22 августа 2024
-
23:45
-
23:27
-
23:22
-
22:58
-
22:54
-
22:32
-
22:08
-
22:03
-
21:59
-
21:27
-
21:17
-
21:03
-
20:57
-
20:52
-
20:22
-
20:08
-
19:55
-
19:51
-
19:40
-
19:38
-
19:29
-
19:28
-
19:17
-
19:12
-
18:47
-
18:29
-
17:58