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Эрика Андреева — Лулу Сун, результат матча 23 августа 2024, счет 0:2 (4:6, 3:6), 1/4 финала WTA-500 в Монтеррее

Эрика Андреева проиграла Лулу Сун в 1/4 финала турнира WTA-500 в Монтеррее
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В ночь с 22 на 23 августа мск в мексиканском Монтеррее завершился четвертьфинальный матч женского турнира категории WTA-500 между 89-й ракеткой мира российской теннисисткой Эрикой Андреевой и 57-й в мировой классификации Лулу Сун из Новой Зеландии. Встреча завершилась поражением Андреевой в двух партиях — 4:6, 3:6.

Монтеррей. 1/4 финала
23 августа 2024, пятница. 00:40 МСК
Эрика Андреева
89
Россия
Эрика Андреева
Э. Андреева
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		3
6 		6
         
Лулу Сун
57
Новая Зеландия
Лулу Сун
Л. Сун

Продолжительность матча составила один час 23 минуты. Эрика Андреева пять раз подала навылет при трёх двойных ошибках, не заработав за матч ни одного брейк-пойнта. Новозеландка выполнила восемь эйсов и не допустила ни одной двойной ошибки, выиграв три брейк-пойнта из шести.

В полуфинале WTA-500 в Монтеррее Сун встретится с победителем матча между 30-й ракеткой мира российской теннисисткой Екатериной Александровой (третий посев на турнире) и 38-й в рейтинге WTA китаянкой Юань Юэ (седьмой посев на турнире).

Календарь WTA-500 в Монтеррее
Турнирная сетка WTA-500 в Монтеррее
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