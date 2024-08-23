Эрика Андреева проиграла Лулу Сун в 1/4 финала турнира WTA-500 в Монтеррее

В ночь с 22 на 23 августа мск в мексиканском Монтеррее завершился четвертьфинальный матч женского турнира категории WTA-500 между 89-й ракеткой мира российской теннисисткой Эрикой Андреевой и 57-й в мировой классификации Лулу Сун из Новой Зеландии. Встреча завершилась поражением Андреевой в двух партиях — 4:6, 3:6.

Продолжительность матча составила один час 23 минуты. Эрика Андреева пять раз подала навылет при трёх двойных ошибках, не заработав за матч ни одного брейк-пойнта. Новозеландка выполнила восемь эйсов и не допустила ни одной двойной ошибки, выиграв три брейк-пойнта из шести.

В полуфинале WTA-500 в Монтеррее Сун встретится с победителем матча между 30-й ракеткой мира российской теннисисткой Екатериной Александровой (третий посев на турнире) и 38-й в рейтинге WTA китаянкой Юань Юэ (седьмой посев на турнире).