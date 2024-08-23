Возможный путь Дианы Шнайдер к финалу US Open — 2024

В Нью-Йорке состоялась жеребьёвка Открытого чемпионата США — 2024 по теннису среди женщин. Соревнования пройдут с 26 августа по 8 сентября. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с потенциальными соперницами российской теннисистки Дианы Шнайдер на пути к финалу грядущего розыгрыша.

Теннис. US Open — 2024, женщины. Возможный путь Дианы Шнайдер к финалу:

1-й круг: Диана Шнайдер — Надия Подороска (Аргентина);

2-й круг: Шнайдер — Клара Таусон (Дания);

3-й круг: Шнайдер — Даниэль Коллинз (США);

1/8 финала: Шнайдер — Джессика Пегула (США);

1/4 финала: Шнайдер — Ига Свёнтек (Польша);

1/2 финала: Шнайдер — Ясмин Паолини (Италия);

Финал: Шнайдер— Арина Соболенко (Беларусь).

Действующей чемпионкой турнира среди женщин является американка Кори Гауфф. US Open станет турниром с самым большим призовым фондом в истории тенниса. Игроки получат $ 75 млн, что на 15% больше, чем в 2023 году.

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