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Елена Рыбакина объявила о прекращении пятилетней работы с тренером Стефано Вуковым

Елена Рыбакина объявила о прекращении пятилетней работы с тренером Стефано Вуковым
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Четвёртая ракетка мира Елена Рыбакина, представляющая Казахстан, сообщила о прекращении сотрудничества с хорватским тренером Стефано Вуковым.

«После пяти лет сотрудничества Стефано и я больше не работаем вместе. Я благодарна ему за его работу на корте и желаю ему всего самого лучшего в будущем. Спасибо всем вам за вашу поддержку», — написала Рыбакина на своей странице в социальных сетях.

15 августа Елена Рыбакина проиграла 24-й ракетке мира Лейле Фернандес из Канады в своём стартовом матче на турнире категории WTA-1000 в американском Цинциннати. Предыдущим турниром, на котором выступила теннисистка, стал Уимблдон-2024, где она дошла до полуфинала, уступив будущей чемпионке турнира Барборе Крейчиковой из Чехии, посеянной под 31-м номером.

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