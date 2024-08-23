Елена Рыбакина объявила о прекращении пятилетней работы с тренером Стефано Вуковым

Четвёртая ракетка мира Елена Рыбакина, представляющая Казахстан, сообщила о прекращении сотрудничества с хорватским тренером Стефано Вуковым.

«После пяти лет сотрудничества Стефано и я больше не работаем вместе. Я благодарна ему за его работу на корте и желаю ему всего самого лучшего в будущем. Спасибо всем вам за вашу поддержку», — написала Рыбакина на своей странице в социальных сетях.

15 августа Елена Рыбакина проиграла 24-й ракетке мира Лейле Фернандес из Канады в своём стартовом матче на турнире категории WTA-1000 в американском Цинциннати. Предыдущим турниром, на котором выступила теннисистка, стал Уимблдон-2024, где она дошла до полуфинала, уступив будущей чемпионке турнира Барборе Крейчиковой из Чехии, посеянной под 31-м номером.