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Екатерина Александрова — Юань Юэ, результат матча 23 августа 2024, счет 2:0 (7:5, 7:6), 1/4 финала WTA-500 в Монтеррее

Екатерина Александрова победила Юань Юэ и вышла в полуфинал WTA-500 в Монтеррее
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В ночь с 22 на 23 августа мск в мексиканском Монтеррее завершился четвертьфинальный матч женского турнира категории WTA-500 между 30-й ракеткой мира российской теннисисткой Екатериной Александровой (третий посев на турнире) и 38-й в рейтинге WTA китаянкой Юань Юэ (седьмой посев на турнире). Александрова одержала победу в двух сетах — 7:5, 7:6 (7:3).

Монтеррей. 1/4 финала
23 августа 2024, пятница. 02:20 МСК
Екатерина Александрова
30
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		7 7
5 		6 3
         
Юань Юэ
38
Китай
Юань Юэ
Ю. Юэ

Продолжительность матча составила один час 58 минут. Александрова семь раз подала навылет и допустила семь двойных ошибок, реализовав 3 из 10 брейк-пойнтов. Юань Юэ выполнила четыре эйса при трёх двойных ошибках, выиграв два брейк-пойнта из пяти.

В полуфинале WTA-500 в Монтеррее Екатерина Александрова встретится с 57-й ракеткой мира Лулу Сун из Новой Зеландии, ранее обыгравшей в двух сетах 89-ю в мировой классификации российскую теннисистку Эрику Андрееву — 6:4, 6:3.

Календарь WTA-500 в Монтеррее
Турнирная сетка WTA-500 в Монтеррее
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