Екатерина Александрова победила Юань Юэ и вышла в полуфинал WTA-500 в Монтеррее

В ночь с 22 на 23 августа мск в мексиканском Монтеррее завершился четвертьфинальный матч женского турнира категории WTA-500 между 30-й ракеткой мира российской теннисисткой Екатериной Александровой (третий посев на турнире) и 38-й в рейтинге WTA китаянкой Юань Юэ (седьмой посев на турнире). Александрова одержала победу в двух сетах — 7:5, 7:6 (7:3).
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Продолжительность матча составила один час 58 минут. Александрова семь раз подала навылет и допустила семь двойных ошибок, реализовав 3 из 10 брейк-пойнтов. Юань Юэ выполнила четыре эйса при трёх двойных ошибках, выиграв два брейк-пойнта из пяти.
В полуфинале WTA-500 в Монтеррее Екатерина Александрова встретится с 57-й ракеткой мира Лулу Сун из Новой Зеландии, ранее обыгравшей в двух сетах 89-ю в мировой классификации российскую теннисистку Эрику Андрееву — 6:4, 6:3.
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