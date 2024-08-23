Екатерина Александрова победила Юань Юэ и вышла в полуфинал WTA-500 в Монтеррее

В ночь с 22 на 23 августа мск в мексиканском Монтеррее завершился четвертьфинальный матч женского турнира категории WTA-500 между 30-й ракеткой мира российской теннисисткой Екатериной Александровой (третий посев на турнире) и 38-й в рейтинге WTA китаянкой Юань Юэ (седьмой посев на турнире). Александрова одержала победу в двух сетах — 7:5, 7:6 (7:3).

Продолжительность матча составила один час 58 минут. Александрова семь раз подала навылет и допустила семь двойных ошибок, реализовав 3 из 10 брейк-пойнтов. Юань Юэ выполнила четыре эйса при трёх двойных ошибках, выиграв два брейк-пойнта из пяти.

В полуфинале WTA-500 в Монтеррее Екатерина Александрова встретится с 57-й ракеткой мира Лулу Сун из Новой Зеландии, ранее обыгравшей в двух сетах 89-ю в мировой классификации российскую теннисистку Эрику Андрееву — 6:4, 6:3.