«Всё еще думаю, что это мило». Осака опубликовала совместное фото со Свёнтек

Японская теннисистка, бывшая первая ракетка мира и четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема» Наоми Осака опубликовала фото с первым номером рейтинга WTA представительницей Польши Игой Свёнтек.

«На втором фото мы пытаемся понять, какую позу нам делать, я знаю, что глаза закрыты, я всё ещё думаю, что это милое фото», — написала Осака на личной странице в своей социальной сети.

Фото: Личная страница Осаки в социальной сети

Фото: Личная страница Осаки в социальной сети

Осака и Свёнтек сыграют на US Open — 2024, который пройдёт с 26 августа по 8 сентября.

Осака в первом круге встретится с латвийкой Еленой Остапенко.

Действующей чемпионкой турнира среди женщин является американка Кори Гауфф. US Open станет турниром с самым большим призовым фондом в истории тенниса. Игроки получат $ 75 млн, что на 15% больше, чем в 2023 году.

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