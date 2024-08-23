Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Всё еще думаю, что это мило». Осака опубликовала совместное фото со Свёнтек

«Всё еще думаю, что это мило». Осака опубликовала совместное фото со Свёнтек
Аудио-версия:
Комментарии

Японская теннисистка, бывшая первая ракетка мира и четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема» Наоми Осака опубликовала фото с первым номером рейтинга WTA представительницей Польши Игой Свёнтек.

«На втором фото мы пытаемся понять, какую позу нам делать, я знаю, что глаза закрыты, я всё ещё думаю, что это милое фото», — написала Осака на личной странице в своей социальной сети.

Фото: Личная страница Осаки в социальной сети

Фото: Личная страница Осаки в социальной сети

Осака и Свёнтек сыграют на US Open — 2024, который пройдёт с 26 августа по 8 сентября.

Осака в первом круге встретится с латвийкой Еленой Остапенко.

Действующей чемпионкой турнира среди женщин является американка Кори Гауфф. US Open станет турниром с самым большим призовым фондом в истории тенниса. Игроки получат $ 75 млн, что на 15% больше, чем в 2023 году.

Материалы по теме
Медведев в одной четверти с Синнером, Рублёв — с Джоковичем: жеребьёвки сеток US Open
Медведев в одной четверти с Синнером, Рублёв — с Джоковичем: жеребьёвки сеток US Open

Самые долгие теннисные матчи

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android