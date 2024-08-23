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Бублик одолел Циципаса на выставочном турнире в Нью-Йорке

С 22 по 23 Августа в Нью-Йорке проходит выставочный турнир под названием Ultimate Tennis Showdown.

В одном из матчей представитель Казахстана Александр Бублик одержал победу над греком Стефаносом Циципасом со счётом 3:2.

Общий призовой фонд турнира составляет $1 млн. Победитель получит $ 301 тыс. Теннисист, занявший второе место, получит $ 161 тыс.

Отметим, Бублик и Циципас готовятся принять участие на Открытом чемпионате США. В матче первого круга Бублик сыграет с китайцем Цзюнчэн Шаном, а Циципас проведёт матч с австралийцем Танаси Коккинакисом.

Действующим чемпионом US Open является 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович. В финале 2023 года он со счётом 6:3, 7:6 (7:5), 6:3 обыграл чемпиона соревнований 2021 года россиянина Даниила Медведева.

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