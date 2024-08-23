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Возможный путь Анны Калинской к финалу US Open — 2024

Возможный путь Анны Калинской к финалу US Open — 2024
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В Нью-Йорке состоялась жеребьёвка Открытого чемпионата США — 2024 по теннису среди женщин. Соревнования пройдут с 26 августа по 8 сентября. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с потенциальными соперницами 15-й ракетки мира и 15-й сеяной на турнире российской теннисистки Анны Калинской на пути к финалу розыгрыша.

Теннис. US Open — 2024, женщины. Возможный путь Анны Калинской к финалу:

1-й круг: Анна Калинская — Лорен Дэвис (США);
2-й круг: Бернарда Пера (США) — Анна Калинская;
3-й круг: Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия) — Анна Калинская;
1/8 финала: Елена Рыбакина (Казахстан) — Анна Калинская;
1/4 финала: Анна Калинская — Ясмин Паолини (Италия);
1/2 финала: Ига Свёнтек (Польша) — Анна Калинская;
Финал: Анна Калинская — Арина Соболенко (Беларусь).

Действующей чемпионкой US Open в женском одиночном разряде является американка Кори Гауфф.

Календарь матчей US Open
Турнирная сетка US Open
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