Возможный путь Анны Калинской к финалу US Open — 2024

В Нью-Йорке состоялась жеребьёвка Открытого чемпионата США — 2024 по теннису среди женщин. Соревнования пройдут с 26 августа по 8 сентября. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с потенциальными соперницами 15-й ракетки мира и 15-й сеяной на турнире российской теннисистки Анны Калинской на пути к финалу розыгрыша.

Теннис. US Open — 2024, женщины. Возможный путь Анны Калинской к финалу:

1-й круг: Анна Калинская — Лорен Дэвис (США);

2-й круг: Бернарда Пера (США) — Анна Калинская;

3-й круг: Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия) — Анна Калинская;

1/8 финала: Елена Рыбакина (Казахстан) — Анна Калинская;

1/4 финала: Анна Калинская — Ясмин Паолини (Италия);

1/2 финала: Ига Свёнтек (Польша) — Анна Калинская;

Финал: Анна Калинская — Арина Соболенко (Беларусь).

Действующей чемпионкой US Open в женском одиночном разряде является американка Кори Гауфф.