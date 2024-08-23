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Возможный путь Людмилы Самсоновой к финалу US Open — 2024

Возможный путь Людмилы Самсоновой к финалу US Open — 2024
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В Нью-Йорке состоялась жеребьёвка Открытого чемпионата США — 2024 по теннису среди женщин. Соревнования пройдут с 26 августа по 8 сентября. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с потенциальными соперницами 16-й ракетки мира и 16-й сеяной на турнире российской теннисистки Людмилы Самсоновой на пути к возможному финалу розыгрыша.

Теннис. US Open — 2024, женщины. Возможный путь Людмилы Самсоновой к финалу:

1-й круг: Ван Цян (Китай) — Людмила Самсонова;
2-й круг: Мари Боузкова (Чехия) — Людмила Самсонова;
3-й круг: Мирра Андреева (Россия) — Людмила Самсонова;
1/8 финала: Ига Свёнтек (Польша) — Людмила Самсонова;
1/4 финала: Людмила Самсонова — Джессика Пегула (США);
1/2 финала: Людмила Самсонова — Елена Рыбакина (Казахстан);
Финал: Людмила Самсонова — Арина Соболенко (Беларусь).

Действующей чемпионкой US Open в женском одиночном разряде является американка Кори Гауфф.

Календарь матчей US Open
Турнирная сетка US Open
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